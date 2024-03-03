Ананко: «Если бы мы играли первый тайм так, то добились бы победы»

Тренер «Пари НН» Дмитрий Ананко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- 1:1, насколько довольны таким исходом сегодняшнего матча?

- Конечно, недовольны. Хотелось бы дома выигрывать. Первый матч, наверное, на ребят давил. Если бы мы играли первый тайм так, то добились бы победы.

- Почему в первом тайме не играли так, как во втором?

- Я же говорю. На ребят давила ответственность, с этим связываю. От второго тайма, конечно, какое-то удовлетворение есть. Еще раз говорю, игра состоит из двух таймов. Счетом не удовлетворен.

- Поле насколько выдержало сегодняшнюю игру?

- Вы видите, это весенние поля. К сожалению, о каком-то качестве говорить сложно. В любом случае оно для двух команд одинаково.