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Кучаев высказался о своём первом голевом действии за «Пари НН»

05 Марта 2024 • 12:23 Комментировать
Пари НН
1:1
Факел

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев высказался о своём первом голевом действии за нижегородскую команду.

Игрок отдал голевую передачу на Кирилла Гоцука в матче 19-го тура Российской премьер-лиги против «Факела» (1:1).

Кучаев не расстроен тем, что ему самому не удалось забить в голевой атаке, а, наоборот, рад, что его команде удалось сравнять счёт.

«Возможно, даже лучше, что получилась так, потому что кто знает, куда я мог ударить из неудобного положения», - приводит слова Кучаева «Чемпионат».

Напомним, что в зимнее трансферное окно он расторг контракт с ЦСКА и заключил соглашение с «Пари НН» до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Кучаев Пари НН

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