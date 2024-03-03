Ананко- об отсутствии Юрана: «Конечно, это потеря, когда главного тренера нет рядом»

Тренер «Пари НН» Дмитрий Ананко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- Насколько продуктивно прошли сборы, удалось ли все задуманное сделать?

- Весь план, который был на сборах, выполнен, поэтому с оптимизмом смотрим в будущее. Надеемся, что и сегодняшней игрой все это подтвердим.

- Сергей Юран сегодня отсутствует на тренерской скамейке. Это потеря, или всё обговорили заранее, что нужно делать и когда?

- Конечно, это потеря, когда главного тренера нет рядом. В то же время готовились к этому, обговорили с ребятами, была установка. Исходим из того, что есть.

- Несколько новичков в стартовом составе. Насколько они уже интегрированы в игровую модель «Пари НН»?

- Я думаю, что ребята уже со сборов хорошо себя проявили. Большое желание доказать, что они влились в коллектив. Я думаю, сейчас игра это покажет. Костя Кучаев чуть меньше, но в любом случае думаю, что проблем не будем. Его внутренняя заряженность и мастерство будет только во благо для нашей команды.