Юран объяснил, почему критикует судейство в РПЛ

Сергей Юран, наставник «Пари НН», поделился мнением о судействе в чемпионате России.

«Когда ты видишь, что двойные стандарты… Команда с пятёрки нашей. Им можно эти моменты пропускать. А команда, которая ниже, сразу казнят», - заявил специалист на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Тренер добавил, что иногда слишком эмоционально себя ведёт, видя несправедливость, поэтому периодически может себе позволить какие-то резкие высказывания.

Нижегородский клуб после 18 туров идёт на девятой позиции турнирной таблицы РПЛ. Команда заработала 24 очка. После зимней паузы 3 марта подопечные Юрана проведут встречу с воронежским «Факелом».