Семшов: «Кучаев — это усиление для «Пари НН»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Семшов отреагировал на информацию о том, что полузащитник ЦСКА Константин Кучаев продолжит карьеру в «Пари НН».

Эксперт считает, что причина неудач Кучаева в ЦСКА заключается не в игре самого футболиста, а в схеме, которую исповедует тренерский штаб «красно-синих». По мнению Семшова, новобранец усилит состав нижегородской команды.

«Кучаев — это усиление для «Пари НН». Константин — опытный футболист, который может играть на нескольких позициях и замотивировать «Пари НН» побороться за более высокие места», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Кучаев провёл 12 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.