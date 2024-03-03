Ташуев: «Думаю, закономерно всё, ещё очко на выезде в копилочку»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- 1:1, всё справедливо?

- Я думаю, да. По напряженности, да. Мы стандарт забили, и соперник забил похожий стандарт, после отскока с добивания. Хотя, конечно, была грубейшая ошибка при добивании у одного из игроков, но это уже издержки. У нас был шанс шикарнейший, наконец-то правильно построили атаку, хорошо комбинировали, пас был на пустые ворота, как не забили? Сложнее было, конечно, не забить, чем забить. Хотя в конце моментик был, тот же стандарта и очень опасно. Я думаю, закономерно всё. Еще очко на выезде в копилочку. Я думаю, так. Весенний футбол, поле далеко от идеала, такое песочное, мяч не совсем хорошо катится. Но боевая игра и боевая ничья.

- Почему так мало замен сделали?

- Раньше три замены было. Мы решили сделать «как раньше». Так сложилась игра, так получилось.

- Будет Якимов отсутствовать в матче со «Спартаком». Снова состав, особенно опорная зона, будет неоптимальным. Как будете выходить из этой ситуации?

- Петров выйдет, Сидоров и Иванов. Разберемся.