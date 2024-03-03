​«Пари НН» набрал дома 92% своих очков в РПЛ

«Пари НН» в воскресенье сыграл вничью с «Факелом» (1:1) в матче девятнадцатого тура чемпионата России. Таким образом, команда Сергея Юрана продлила серию без поражений в Премьер-лиге на своём поле до девяти матчей.

Любопытно ещё и то, что 23 из 25 очков в текущем чемпионате «Пари НН» набрал дома. Таким образом, в родных стенах нижегородцы раздобыли 92% от количества своих баллов на текущий момент.

Следующий матч Премьер-лиги «Пари НН» проведёт в субботу, 9 марта, - против «Рубина» на выезде. На текущую минуту нижегородцы располагаются на девятой позиции в турнирной таблице.