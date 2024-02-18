Афанасьев: «Юран не будет гарантировать Кучаеву место в стартовом составе «Пари НН»

Бывший игрок ЦСКА Андрей Афанасьев отреагировал на информацию о том, что полузащитник московской команды Константин Кучаев перейдёт в «Пари НН».

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист уже присоединился к нижегородской команде на сборах в ОАЭ.

По мнению Афанасьева, в «Пари НН» Кучаев сможет получать больше игровой практики и получит возможность перезапустить свою игровую карьеру.

«Конечно, Юран ему не будет гарантировать место в стартовом составе «Пари НН», но при хорошем отношении к делу Кучаев сможет закрепиться там и перезапустить свою футбольную карьеру», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кучаев провёл в составе ЦСКА 15 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.