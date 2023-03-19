Осинькин объяснил обилие перестановок в составе

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- Сегодня в состав возвращаются Рахманович, Горшков, Коваленко. В кубковом матче с ЦСКА была именно ротация, или чем-то другим было вызвано?

- Знаете как? Тут и ротация, и возможность подстроиться под ту или иную структуру игры, стиль соперника. Много факторов было, плюс маленькие травмы всегда преследуют. Нам хочется так, в спорных ситуациях выбираем, конечно, здоровых. Наверное, это все-таки комплекс проблем, на которые мы так отреагировали.