Поражение от ЦСКА стало для «Крыльев» крупнейшим при Осинькине

Вчера вечером самарские «Крылья Советов» разгромно проиграли столичным «армейцам» в гостях - 0:4. Как сообщает Opta, это поражение стало самым крупным для «Крыльев» с того момента, как самарцев возглавил Игорь Осинькин.

Помимо этого, самарский клуб пропустил уже девять голов со стандартов в текущем сезоне РПЛ, если не учитывать пенальти (семь пропущенных с угловых ударов и два со штрафных ударов) - это больше всех в Премьер-лиге.

Напомним, что неделей ранее «Крылья» в Москве проиграли другому столичному клубу из верхней части турнирной таблицы – «Динамо» (0:1). В туре следующем подопечные Осинькина дома сыграют с «Ахматом».