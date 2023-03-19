Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что на 96-й минуте матча «Крылья Советов» - «Ахмат» не был назначен пенальти в ворота гостей

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов заявил, что на 96-й минуте матча 20-го тура Российской премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и грозненским «Ахматом» не был назначен 11-метровый удар в ворота гостей.

«90+6' минута, «Крылья Советов» - «Ахмат»

Игрок команды «Ахмат» не успевает к мячу и напрыгивает (врезается) на игрока «Крылья Советов». Для меня — это фол.

Правильное решение: 11-метровый удар

Мне не понятно, почему VAR решил поддержать арбитра и не стал вмешиваться в этом эпизоде», - написал Федотов в своем телеграм-канале.

Напомним, что поединок завершился победой «Ахмата» с минимальным преимуществом в счёте 1:0.