Шитов: «У нас нет зависимости от Писарского»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал, имеет ли самарская команда зависимость от игры форварда Владимира Писарского (Сычевого).

Вчера, 15 марта, в кубковой игре против ЦСКА (2:2) Писарский забил свой третий мяч в составе «Крыльев Советов». Напомним, что самарский клуб 27-летний форвард пополнил минувшей зимой, перейдя из «Оренбурга».

«Голы Сычевого? Чем больше, тем лучше. У нас нет зависимости от него. В команде каждый может забить», — приводит слова Шитова «Матч ТВ».

Ответная игра между ЦСКА и «Крыльями Советов» запланирована на 5 апреля. Свой ближайший матч самарцы проведут 19 марта против «Ахмата» в рамках 20-го тура РПЛ. Начало — в 16:30 по московскому времени.