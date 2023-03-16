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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шитов: «У нас нет зависимости от Писарского»

16 Марта 2023 • 11:12 Комментировать
Крылья Советов
...
Ахмат
19.03 16:30

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал, имеет ли самарская команда зависимость от игры форварда Владимира Писарского (Сычевого).

Вчера, 15 марта, в кубковой игре против ЦСКА (2:2) Писарский забил свой третий мяч в составе «Крыльев Советов». Напомним, что самарский клуб 27-летний форвард пополнил минувшей зимой, перейдя из «Оренбурга».

«Голы Сычевого? Чем больше, тем лучше. У нас нет зависимости от него. В команде каждый может забить», — приводит слова Шитова «Матч ТВ».

Ответная игра между ЦСКА и «Крыльями Советов» запланирована на 5 апреля. Свой ближайший матч самарцы проведут 19 марта против «Ахмата» в рамках 20-го тура РПЛ. Начало — в 16:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Владислав Шитов Владимир Писарский
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ АХМАТ
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