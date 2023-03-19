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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» и «Ахмат» огласили стартовые составы

19 Марта 2023 • 15:13 Комментировать
Крылья Советов
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Ахмат
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Через 0 ч. 29 мин.

Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура Российской премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и грозненским «Ахматом». Гамид Агаларов и Владимир Писарский выйдут на поле с первых минут.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Констанца, Ежов, Коваленко, Рахманович, Гарре, Писарский 

Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Уциев, Семенов, Шатара, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Садулаев, Харин, Агаларов

Самарский клуб располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, «Ахмат» – на седьмой.

Поединок начнется в 16:30 по московскому времени.

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Крылья Советов Российская Премьер-Лига РПЛ Ахмат
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