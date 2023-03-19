«Крылья Советов» и «Ахмат» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура Российской премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и грозненским «Ахматом». Гамид Агаларов и Владимир Писарский выйдут на поле с первых минут.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Констанца, Ежов, Коваленко, Рахманович, Гарре, Писарский

Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Уциев, Семенов, Шатара, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Садулаев, Харин, Агаларов

Самарский клуб располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, «Ахмат» – на седьмой.

Поединок начнется в 16:30 по московскому времени.