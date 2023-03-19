Селюк рассказал о восстановлении Конате

Агент нападающего грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате, Дмитрий Селюк, высказался о сроках восстановления своего клиента.

«Конате уже чувствует себя отлично. Команда уехала в Самару, поэтому пока Мохамед тренируется индивидуально, но он сможет играть сразу после перерыва на сборные», - заявил агент в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что 25-летний ивуариец получил повреждение во время зимних сборов.

В текущем сезоне форвард принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых девять раз поразил ворота соперников и один раз результативно ассистировал партнерам по команде.