Селюк рассказал о восстановлении Конате

Агент нападающего грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате, Дмитрий Селюк, высказался о сроках восстановления своего клиента.
«Конате уже чувствует себя отлично. Команда уехала в Самару, поэтому пока Мохамед тренируется индивидуально, но он сможет играть сразу после перерыва на сборные», - заявил агент в разговоре с «РБ Спорт».
Напомним, что 25-летний ивуариец получил повреждение во время зимних сборов.
В текущем сезоне форвард принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых девять раз поразил ворота соперников и один раз результативно ассистировал партнерам по команде.
Бан пользователя