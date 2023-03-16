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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гарре откажется от гражданства Аргентины ради гражданства России

16 Марта 2023 • 21:30 Комментировать
Крылья Советов
...
Ахмат
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19.03 16:30

Аргентинский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенжамин Гарре, судя по всему, решит отказаться от своего родного гражданства ради гражданства России. Об этом рассказал представитель игрока Эмилио Чемпион.

«Думаю, он откажется от гражданства Аргентины ради гражданства Российской Федерации. На родине его не устраивают политическая и экономическая обстановка, а в России он нашёл спокойствие», - цитирует Чемпиона Sport24.

Гарре стал игроком «Крыльев» совсем недавно – прошедшей зимой. Ранее мы сообщали, что 22-летний аргентинец уже начал процедуру получения паспорта РФ.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Бенжамин Гарре Эмилио Чемпион
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