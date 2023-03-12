Агаларов пробил по воротам в матче с «Локомотивом» шесть раз, но снова не забил

Некогда лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов вчера снова не забил. На этот раз форварду «Ахмата» не удалось поразить ворота столичного «Локомотива», гостившего на «Ахмат Арене». Матч завершился минимальной победой гостей, а Агаларов так и не смог забить заветный гол и как минимум сравнять счёт.

Как сообщают аналитики портала Opta, во вчерашней встрече Агаларов нанёс шесть ударов по воротам Ильи Лантратова, три из них пришлись в створ. Также у Агаларова вчера было 16 касаний в чужой штрафной, в этом сезоне РПЛ больше было только у форварда «Динамо» Фёдора Смолова в матче против «Химок» (17).

Всего у Гамида Агаларова, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ, в сезоне текущем один гол в чемпионате России за 12 матчей. Ещё дважды россиянин отличился в Кубке России.