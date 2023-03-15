Нападающий «Крыльев Советов» Гарре: «Я открыт для получения российского гражданства»

Нападающий «Крыльев Советов» Бенжамин Гарре рассказал о том, что хочет получить российское гражданство.

«Я уже говорил со спортивным директором клуба. Сказал ему, что я полностью открыт для получения российского гражданства. Почему? Меня мотивирует страна и лига. Я готов провести в этой стране много времени», — приводит слова Гарре «Чемпионат».

В текущем сезоне 22-летний аргентинец принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу. Трудовое соглашение футболиста с «Крыльями Советов» рассчитано до 2026 года.

После 19 туров самарский клуб идет на 11-й строчке в РПЛ, набрав 20 очков.