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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Гарре: «Я открыт для получения российского гражданства»

15 Марта 2023 • 21:04 Комментировать
Крылья Советов
...
Ахмат
19.03 16:30

Нападающий «Крыльев Советов» Бенжамин Гарре рассказал о том, что хочет получить российское гражданство.

«Я уже говорил со спортивным директором клуба. Сказал ему, что я полностью открыт для получения российского гражданства. Почему? Меня мотивирует страна и лига. Я готов провести в этой стране много времени», — приводит слова Гарре «Чемпионат».

В текущем сезоне 22-летний аргентинец принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу. Трудовое соглашение футболиста с «Крыльями Советов» рассчитано до 2026 года.

После 19 туров самарский клуб идет на 11-й строчке в РПЛ, набрав 20 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Бенжамин Гарре
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ АХМАТ
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