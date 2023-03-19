Тимофеев: «Все моменты, что «Крылья Советов» создали, мы сами ошибались»

Лучший футболист матча «Крылья Советов» - «Ахмат» (0:1) Артём Тимофеев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Удалось забить, это первый ваш гол своей бывшей команде, до этого в трех матчах не удавалось забивать. Не стал праздновать, это уважение к «Крыльям»?

- Конечно, я провел здесь прекрасное время. Было всё прекрасно. Конечно, неприятный момент был, что вылетели, но в целом я счастлив, что здесь был. Это уважение к городу, болельщику и клубу.

- Сегодняшняя победа такая нужная для «Ахмата», тем более после того, как «Локомотив» не обыграли в большинстве. Вы подбираетесь вплотную к пятерке. Какая задача будет сейчас?

- Двигаемся от матча к матчу, что будет, то будет. Загадывать лучше не нужно, учитывая, как мы прошлый матч провели. Будем стараться побеждать в каждом матче.

- О чем разговаривали в перерыве? Потому что вы вышли и буквально в первые 30 секунд забили?

- Сказали нам, главное - не терять мяч в простых ситуациях, потому что в первом тайме «Крылья» играли на наших ошибках, можно сказать. Все моменты, что они создали, мы сами ошибались, и на контратаках «Крылья» очень хорошо играют, поэтому акцент сделали на том, чтобы не ошибаться.