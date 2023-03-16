Агент — о получении российского гражданства Гарре: «Мы уже занимаемся этим»

Эмилио Чемпион, агент нападающего «Крыльев Советов» Бенжамина Гарре, сообщил, что сторона игрока уже начала процедуру по получению аргентинцем российского гражданства.

«Мы уже занимаемся этим. Будут ли возникать вопросы в Аргентине? Вовсе нет. С этим всё спокойно», — приводит слова Чемпиона «Спорт-Экспресс».

Напомним, Гарре перешёл в самарский клуб минувшей зимой из «Расинга». Ранее южноамериканец также выступал за «Уракан» и молодёжные команды английского «Манчестер Сити».

За «Крылья» 22-летний вингер успел провести пять матчей и отметиться в них одной результативной передачей. Отметим, что ранее российское гражданство получили бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо.