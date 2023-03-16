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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент — о получении российского гражданства Гарре: «Мы уже занимаемся этим»

16 Марта 2023 • 16:49 Комментировать
Крылья Советов
...
Ахмат
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19.03 16:30

Эмилио Чемпион, агент нападающего «Крыльев Советов» Бенжамина Гарре, сообщил, что сторона игрока уже начала процедуру по получению аргентинцем российского гражданства.

«Мы уже занимаемся этим. Будут ли возникать вопросы в Аргентине? Вовсе нет. С этим всё спокойно», — приводит слова Чемпиона «Спорт-Экспресс».

Напомним, Гарре перешёл в самарский клуб минувшей зимой из «Расинга». Ранее южноамериканец также выступал за «Уракан» и молодёжные команды английского «Манчестер Сити».

За «Крылья» 22-летний вингер успел провести пять матчей и отметиться в них одной результативной передачей. Отметим, что ранее российское гражданство получили бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо.  

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Бенжамин Гарре Эмилио Чемпион
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ АХМАТ
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