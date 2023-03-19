Крылья Советов - Ахмат: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Крылья Советов» и «Ахмат» встретятся в 20-м туре Премьер-лиги. У самарцев подошла к концу насыщенная серия матчей со столичными командами, а грозненцы после победного начала года дважды всухую проиграли дома «Локомотиву» и «Краснодару». Команде Игоря Осинькина нужны очки, чтобы не оказаться в четверке команд-неудачниц, у соперника же нет особых турнирных задач, но коллекционировать поражения тоже никто не хочет.

С 16:30 можно посмотреть встречу на «Матч ТВ» и Arena Sport 3 Serbia. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.