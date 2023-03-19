Осинькин поделился ожиданиями от матча против «Ахмата»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата».

Наставник отметил, что после длительной паузы два поражения в РПЛ были от лидеров из Москвы, но не может сказать, что встреча против «Динамо» была плохой.

«Да, мы провалили игру с ЦСКА. Но сегодня мы рассчитываем исправить ситуацию», - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

«Крылья Советов» после 19 туров располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, опережая зону стыков на один балл.

Поединок начнётся в 16:30 по московскому времени.