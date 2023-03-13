Осинькин заявил, что новички «Крыльев Советов» ещё не прошли адаптацию

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об адаптации новичков в команде.

«Наши новички не прошли еще полностью адаптацию. Так быстро это не бывает. Мы должны понимать, что товарищеские матчи, разговоры — это все одно. Только в официальных матчах можно по-настоящему стать частью команды», — приводит слова Осинькина Sport24.

После 19 туров «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 20 набранных очков. В предстоящем матче подопечные Осинькина встретятся с ЦСКА в рамках Кубка России, игра состоится 15 марта в 17:30 по мск.