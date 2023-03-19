«Крылья Советов» - единственная команда РПЛ, которая ещё не забивала в 2023 году

В матче двадцатого тура российского чемпионата «Крылья Советов» принимали в Самаре грозненский «Ахмат», проиграв тому с минимальным дефицитом - 0:1. Это было уже четвертое подряд поражение для самарской команды в российском чемпионате - и третье в 2023 году после неудач в играх с московскими «Динамо» и ЦСКА.

Более того, «Крылья Советов» остаются единственной командой, которая еще не забивала после возобновления российской Премьер-лиги, в трех прошедших турах. В следующем туре «Крылья Советов» снова сыграют дома, и это будет встреча с «Оренбургом». Она состоится второго апреля.