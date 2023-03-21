Осинькин: Мы недобираем очки, «Крылья» должны были обыгрывать «Ахмат»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался после поражения от «Ахмата» (0:1) в матче 20-го тура РПЛ.

«Сейчас мы недобираем очки, но с «Ахматом» мы, извините, не «сопли жевали», а играли с командой, которая располагается на шестом месте в турнирной таблице. Мы должны были выигрывать, но легко это просто сказать», — цитирует Осинькина Metaratings.

По мнению специалиста, «Крылья» создали в три раз больше моментов, чем «Ахмат», плюс был момент с возможным назначением пенальти на Александре Коваленко.

После 20 туров самарцы занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.