Ташуев: «Напряжённый матч, много борьбы»

В двадцатом туре российского чемпионата «Ахмат» сумел обыграть самарские «Крылья Советов» с минимальным счетом. Наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал успех своей команды. Он считает, что матч прошел в плотной борьбе.

- Не сказал бы, что игра была не зрелищная. Как раз матчи напряженные, когда очень много борьбы и мало пространство. Самара не имела пространства и голевых моментов во втором тайме, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре грозненскому клубу предстоит встреча с московским «Спартаком». Это случится в первый день апреля.