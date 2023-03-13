Коваленко рассказал, что сказал Пиняев, зайдя в раздевалку «Крыльев»

Футболист самарских «Крыльев Советов» Александр Коваленко поделился словами Сергея Пиняева, который зашёл в раздевалку уже своей бывшей команды после разгромного поражения самарцев от московского ЦСКА вечером в воскресенье. Напомним, подопечные Игоря Осинькина потерпели сокрушительное поражение на «ВЭБ Арене» - 0:4.

«Подбодрил нашу команду и сказал, чтобы не расстраивались после поражения, так как не все игры могут идти хорошо. А ещё он тепло поприветствовал каждого и пожелал удачи нам в дальнейшем», - цитирует Коваленко «Матч ТВ».

Напомним, что с декабря прошлого года 18-летний Пиняев стал игроком столичного «Локомотива». До перехода в стан «железнодорожников» он играл в «Крыльях».