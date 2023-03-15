Писарский: «Я бы не сказал, что фарт пропал»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о своей безголевой серии. Напомним, что 27-летний форвард не забивает на протяжении двух матчей подряд.

Футболист отметил, что не ставит перед собой цели забить определённое количество мячей, так как считает, что самое главное — это победа команды.

«Я бы не сказал, что фарт пропал, я много мячей на сборах забил за «Крылья», в Кубке России, в чемпионате ещё успею. Не забил ЦСКА — забью в следующем матче», — цитирует Писарского «РБ Спорт».

Напомним, Писарский перешёл в «Крылья Советов» минувшей зимой из «Оренбурга». В текущем сезоне за две эти команды форвард провёл 23 матча, забил 19 голов и отдал две результативные передачи.