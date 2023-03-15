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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Писарский: «Я бы не сказал, что фарт пропал»

15 Марта 2023 • 13:37 Комментировать
Крылья Советов
...
Ахмат
19.03 16:30

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о своей безголевой серии. Напомним, что 27-летний форвард не забивает на протяжении двух матчей подряд.

Футболист отметил, что не ставит перед собой цели забить определённое количество мячей, так как считает, что самое главное — это победа команды.

«Я бы не сказал, что фарт пропал, я много мячей на сборах забил за «Крылья», в Кубке России, в чемпионате ещё успею. Не забил ЦСКА — забью в следующем матче», — цитирует Писарского «РБ Спорт».

Напомним, Писарский перешёл в «Крылья Советов» минувшей зимой из «Оренбурга». В текущем сезоне за две эти команды форвард провёл 23 матча, забил 19 голов и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Владимир Писарский
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ АХМАТ
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