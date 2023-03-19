«Крылья Советов» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В 20-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Крылья Советов» и «Ахмат».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Крылья Советов - Ахмат
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Протокол игры
|46'Тимофеев Артём (0:1)
Ломаев Иван•Бейл Гленн•Евгеньев Роман•Солдатенков Александр• 13'Горшков Юрий•Гарре Бенжамин•Костанца Фернандо•Коваленко Александр•Ежов Роман•Писарский Владимир•Рахманович Амер
Шелия Гиорги•Уциев Ризван•Семёнов Андрей•Шатара Милош•Харин Евгений•Садулаев Лечи•Камилов Владислав•Олейников Иван•Тимофеев Артём•Бериша Бернард•Агаларов Гамид
19 марта. Стадион "Солидарность Арена".
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