Ташуев: «Выводы сделаны, поэтому будем стараться реабилитироваться»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- После матча с «Краснодаром» вы говорили, что команде не хватает мужского характера. Удалось решить эту проблему?

- В том матче не хватило немножко правильного настроя на эпизоды игры. Учитывая, что у нас был состав близкий к экспериментальному. То есть, мы дали возможность проявить себя футболистам, которые давно не играли, и новые были, кому-то дали паузу отдохнуть. Возможно, кому-то показалось, что ребята были не то, что недонастроенные, а не реализовали себя. Мужское начало всегда должно быть в любом виде деятельности, неважно. Поэтому надеемся, что да, что футболисты хорошего уровня, они профессиональные футболисты, прошли через всё в жизни. Выводы сделаны, поэтому будем стараться реабилитироваться.