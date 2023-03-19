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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тимофеев и «Ахмат» исправились за вылет из Кубка России, переиграв «Крылья Советов» в Самаре

19 Марта 2023 • 18:30 Комментировать
Крылья Советов
0:1
Ахмат
окончен

Самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат» сошлись в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч РПЛ состоялся 19 марта на стадионе «Самара Арена».

Протокол игры  
Крылья Советов0:1Ахмат
  46'Тимофеев Артём (0:1)
Ломаев ИванБейл ГленнЕвгеньев РоманСолдатенков Александр  13'Горшков Юрий 76' (Цыпченко Дмитрий ( 76') Гарре Бенжамин 67' (Чиркович Александар ( 67') Костанца Фернандо 67' (Шитов Владислав ( 67') Коваленко АлександрЕжов Роман 66' (Витюгов Максим ( 66') Писарский ВладимирРахманович Амер 77' (Рассказов Николай ( 77')
Запасные: Хлусов НикитаФролов ЕвгенийИванисеня ДмитрийОвсянников БогданГапонов ИльяЗуев АлександрЗотов Георгий
Шелия ГиоргиУциев РизванСемёнов Андрей 80' (Нижич Зоран ( 80') Шатара МилошХарин Евгений  55'Садулаев Лечи  62' 69' (Карапузов Владислав ( 69'  71') Камилов ВладиславОлейников ИванТимофеев Артём  58'Бериша БернардАгаларов Гамид
Запасные: Черняк ИльяТашаев РизванМацуев МинкаилДиванович ЗаимТрошечкин АлександрИльин ВладимирБыстров МаратОпарин МихаилТодорович Дарко
19 марта. Стадион "Солидарность Арена".

 

Посреди недели обе команды потратили немало сил в Кубке России. «Крылья Советов» в пути РПЛ сыграли вничью с ЦСКА, а вот «Ахмат» турнир покинул, уступив «Краснодару». Предстояло грозненцам оправдаться за неудачный матч, особенно набедокурил тогда Артём Тимофеев, удалённый в игре с «Краснодаром».

Забегая вперёд скажем, что оправдаться немного ему удалось. Ну а начиналось всё довольно буднично. «Крылья» и «Ахмат» больше боролись, чем играли, созидательных действий почти не наблюдалось. Первый толковый забег к чужим воротам устроили Писарский и Коваленко, убежавший чуть ли не два в два. В завершении Владимир отдал во фланг, Александр ускорился и пробил, но взял сильно выше.

Лишь под конец тайма хозяева разогнались, обрушив шквал атак на ворота Шелии. Георги пришлось вступать в игру после удара Ежова – Роман метров с 10 пальнул под перекладину, но даже из такой позиции не смог переиграть голкипера. Угловой заработали самарцы, исполнили его и получилось ещё опаснее – Евгеньев отлично выпрыгнул, выиграл верх и пробил в перекладину. К отскоку первыми успели оборонцы.

Много раз простили «Крылья» в первом тайме, за что поплатились на самом старте второго. Олейников от левого угла штрафной площади забросил на Агаларова, Гамид сбросил назад и к центру, а набежавший Артём Тимофеев смачно пробил с 19 метров – 0:1. Быстрой атакой ответили «Крылья»: Горшков прилетел на левый угол вратарской, где в касание замыкал прострел, не попав в створ.

И всё, дальше игра невероятно завязла. Жёлтые карточки Тимофеева, Харина, Садулаева, Карапузова, врачебная помощь для Бейла, Олейникова, Камилова, серия замен (тройная) от Ташуева – игра постоянно разбивалась на эпизоды, созидать в таких условиях было сложно. Собственно, никто ничего и не создал более, самарское давление ушло в песок. «Ахмат» победил «Крылья Советов» на их стадионе, немного оправдавшись за вылет из Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ахмат
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