Коваленко: «Концовка чемпионата будет для нас суровой»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко поделился ожиданиями от концовки текущего сезона РПЛ.

После 19 туров самарцы расположились на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. До конца чемпионата командам осталось провести по 11 встреч.

Коваленко отметил, что никто в «Крыльях Советов» не думает о борьбе за выживание, и команда сделает всё возможное, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

«Она (концовка), сто процентов, будет суровой. Приложим все усилия, чтобы подняться как можно выше», — приводит слова Коваленко «РБ Спорт».

Свой следующий матч в рамках чемпионата России «Крылья Советов» проведут 19 марта против «Ахмата». Начало — в 16:30 по московскому времени.