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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент сообщил, когда нападающий «Ахмата» Конате восстановится после травмы

13 Марта 2023 • 20:39 Комментировать
Крылья Советов
...
Ахмат
19.03 16:30

Дмитрий Селюк, агент форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал о состоянии футболиста после травмы.

«Конате уже в хорошей форме, чувствует себя нормально, думаю, к следующей игре чемпионата против «Крыльев» он будет готов, но к «Спартаку» — так точно», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

Самарский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 19 игр.

Встреча 20-го тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» - «Ахмат» состоится 19 марта, начало — в 16:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Дмитрий Селюк мохамед конате Ахмат
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ АХМАТ
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