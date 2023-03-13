Агент сообщил, когда нападающий «Ахмата» Конате восстановится после травмы

Дмитрий Селюк, агент форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал о состоянии футболиста после травмы.

«Конате уже в хорошей форме, чувствует себя нормально, думаю, к следующей игре чемпионата против «Крыльев» он будет готов, но к «Спартаку» — так точно», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

Самарский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 19 игр.

Встреча 20-го тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» - «Ахмат» состоится 19 марта, начало — в 16:30.