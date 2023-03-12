Агаларов назвал игру за «Ахмат» «испытанием от Всевышнего»

Форвард «Ахмата» Гамид Агаларов высказался о своей игре за грозненский клуб. Нападающий заявил, что не испытывает психологического давления на фоне низкой результативности в текущем сезоне.

«Мало голов после смены клуба – это не невезение, а испытание, которое даёт мне Всевышний. И его мне просто надо пройти. Готовлюсь к этому, работаю на каждой тренировке, в каждом матче стопроцентно отдаю все свои силы», - рассказал Агаларов «Матч ТВ».

Напомним, что в сезоне прошлом Агаларов стал лучшим бомбардиров РПЛ – он забил за «Уфу» в Премьер-лиге 19 голов.

Кстати, во вчерашней игре против «Локомотива» Агаларов нанёс шесть ударов по воротам Ильи Лантратова, однако так и не смог забить второй гол в сезоне в рамках РПЛ.