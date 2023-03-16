Писарский высказался о своём будущем в «Крыльях»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о смене фамилии. Напомним, ранее футболист выступал под фамилией Сычевой.

Ранее форвард заявил, что если он останется в РПЛ на следующий сезон, то полноценно поменяет фамилию на Писарский.

«Сейчас нет никаких целей. Были какие-то варианты раньше. Может, будут ещё какие-то. Может, уеду. Может, останусь», — приводит слова Писарского «Спорт-Экспресс».

Писарский перешёл в «Крылья Советов» минувшей зимой из «Оренбурга». За две эти команды 27-летний нападающий провёл в нынешнем сезоне 24 игры, забил 20 голов и отдал две результативные передачи.