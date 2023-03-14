Юран — о результативности Агаларова: «Сказалась смена команды, в «Уфе» он был лидером»

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран высказался о форварде «Ахмата» Гамиде Агаларове. Напомним, в прошлом сезоне 22-летний футболист стал лучшим бомбардиром РПЛ в составе «Уфы».

«Думаю, сказалась смена команды. В «Уфе» он был в роли лидера, на которого играли партнеры. Это придавало уверенность, позволяло рисковать. А в «Ахмате» все пришлось начинать с нуля», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Специалист считает, что Агаларов умеет забивать, поэтому все дело в психологии и тренерской поддержке.

В текущем сезоне нападающий провел 18 матчей с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив две голевые передачи.