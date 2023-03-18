Писарский — лучший нападающий России, считает Воробьёв

Форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался о нападающем «Крыльев Советов» Владимире Писарском.

«В чем секрет Писарского? В кропотливой работе. Еще, думаю, при русском тренере Сыч бы так не раскрылся. На данный момент Писарский — лучший нападающий России», — приводит слова Воробьёва Sport24.

Напомним, 27-летний Писарский перебрался в «Крылья Советов» из «Оренбурга» минувшей зимой. В текущем сезоне нападающий забил 20 мячей и записал на свой счет две результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.