«Ахмат» забил «Крыльям» в первой атаке второго тайма

В 20-м туре Премьер-лиги встречаются «Крылья Советов» и «Ахмат». Первый тайм прошёл без забитых голов, а как только возобновилась игра, сразу грозненцы вышли вперед. Гости провели атаку по левому краю поля с прострелом на Гамида Агаларова, форвард оставил мяч Артёму Тимофееву, который метров с 20 зарядил точно в левый нижний угол ворот самарцев.

На данный момент «Ахмат» настигает ЦСКА на пятом месте, а «Крылья» откатываются на четвертое место с конца, в зону стыковых матчей.

Самый подробный онлайн проходит на LiveResult.ru.