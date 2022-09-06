Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги прошедшего 8-го тура РПЛ.

- Были неожиданные результаты в прошедшем туре?

- Поражение «Локомотива». Не унижая достоинства «Ахмата», казалось, что в домашнем матче в большинстве «Локомотив», который якобы встает на две ноги, наберет три очка. Однако этого не удалось, и хозяева выглядели очень бледно с точки зрения командных усилий. В индивидуальном плане можно было бы отметить действия отдельных игроков. Они что-то пытались делать, но совсем не чувствуется руки тренера. Нет команды. Есть клубы, которые проигрывая, относятся с понимаем, что проводится работа, есть направление, но при этом понимают, что у команды нет качественных футболистов, которые могут реализовать это направление. В «Локомотиве» наоборот, у них нет машиниста, по сигналу которого игроки будут действовать. Безликость идет от того, что в организационном плане эта команда не выстроена.

- После поражения «Локомотива» Комппер покинул тренерский штаб. Такие шаги могут что-то изменить, или требуются кардинальные перемены?

- Ничего это не поменяет. Там не понимают, как это делается. Они просто пытаются отлакировать эту ситуацию.

- Пытаются свалить вину на кого-то одного?

- Просто хотят показать деятельность. Не понимаю этой ситуации: приезжает тренер, он руководит, но не имеет права руководить. Как это? Если он приехал, то имеет право руководить, иначе зачем его приглашать? И главное, все это не играет роли. Нет никаких сдвигов. Понятно, что у многих команд есть движение, а по «Локомотиву» я не понимаю, как они играют и почему.

- Самым скандальным получился матч «Торпедо» - «Ростов». 9 желтых карточек получили игроки «Торпедо» и ни одной ростовчане. Плюс гости два раза перебивали пенальти, которые отбил вратарь. Что думаете об этой игре?

- Я долгие годы в футболе, «Торпедо» могло не проиграть. Выиграть им нечем, потому что не хватает качественных футболистов. Но такого случая я еще не видел, чтобы по два раза перебивались пенальти. Не хочу никого осуждать, потому что вопросов много, связанных с нововведениями в футбольных правилах. Нет конкретики.

- В том матче вопросы не только по пенальти, но и по желтым карточкам. Судья раздал девять горчичников торпедовцам, а гости не получили ни одной.

- Тут надо разбираться по каждой карточке. Не стал бы так ставить вопрос. Надо сесть и посмотреть: либо судье надо голову оторвать, либо принимать все к сведению. Может этот судья так работает в свете новых указаний УЕФА. Был момент в матче «Крыльев Советов» с ЦСКА, когда человек играл чисто по-футбольному. Никак нельзя было выиграть мяч, если не коснуться игрока соперника. Значит, футбол становится неконтактным видом спорта, а из-за этого он может многое потерять в зрелищном плане. Поэтому в этом туре судейский вопрос был на поверхности. Футбольная общественность не понимает, за что и что дается. Вчера в Химках дали два пенальти перебить, но ведь и ВАР при этом присутствует. Значит, эти люди соглашались с решением арбитра. Значит, у них есть свое понимание. А у меня его не было.

- Матч «Спартак» - «Зенит» подтвердил, что у питерцев нет конкурентов?

- Конечно. Они стоят особняком по всем моментам. По подходу, организации хозяйства, качеству футболистов, длине скамейки и по тренеру. Семак на протяжении большого времени умело управляет этими игроками. Они сильны на нашем уровне. Пока «Спартак» не может составить питерцам конкуренцию.

Реклама

- А ЦСКА? Он не сбавляет обороты по набору очков.

- С «Зенитом» никто не сможет бороться, если не случиться чего-то из ряда вон выходящего. Питерцы мощнее, лучше укомплектованы и во всех линиях превосходят соперников. Если только «армейцы» смогут отнять очки в очном матче.

- Плотность в таблице со второго по шестое место всего одно очко. Там и «Динамо», и «Спартак», и «Ростов», и «Краснодар». Это все претенденты на высокие места, или кто-то здесь случайно?

- Так поделился чемпионат на ряд команд, которые на что-то претендуют. В этой группе, которая будет претендовать на медали, много клубов.

Елена Григорьевская