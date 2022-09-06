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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Караев: «Обидно, ведь бились»

 
06 Сентября 2022 • 03:04 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Ростов
окончен

В заключительном матче восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Торпедо» уступило в формально домашнем матче в Химках «Ростову», пропустив с пенальти на последних секундах игры. Давид Караев, нападающий московского клуба, разочарован поражением, которое стало для автозаводцев уже седьмым в сезоне.

- Команда вышла одним единым целым, 90 минут билась, обидно. Да, может быть, был первый пенальти, но надо же как‑то смотреть. Теперь что, вся команда должна перебивать пенальти? Не знаю, на что смотрел судья. Проиграли, это сделает нас сильнее, - цитирует футболиста, - цитирует игрока телеканал Матч ТВ.

В девятом туре российской Премьер-лиги «Торпедо» сыграет в гостях с «товарищем по несчастью» - «Уралом».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ростов Давид Караев
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окончен Торпедо Москва 0:1 Ростов
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