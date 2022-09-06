​ЭСК вынесла вердикт по скандальному пенальти в матче «Торпедо» - «Ростов»

Инсайдер Иван Карпов раскопал информацию о заседании экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза. В его ходе был рассмотрен скандальный эпизод понедельничного матча РПЛ между «Торпедо» и «Ростовом».

Ян Бобровский, напомним, назначил сомнительный пенальти в ворота «Торпедо». Егор Бабурин дважды делал сэйвы, но рефери в обоих случаях требовал нанести удар ещё раз, ведь вратарь до удара покидал линию ворот обеими ногами. С третьей попытки «Ростов» забил и выиграл на выезде со счётом 1:0.

По данным Карпова, которыми он делится в телеграм-канале «Инсайды от Карпа», ЭСК признала ошибочным назначение пенальти. Члены комиссии считают, что в том эпизоде был фол в атаке. Что касается решений о перебитии пенальти, то тут ЭСК согласилась с рефери.