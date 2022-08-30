Сёмин прокомментировал новое приобретение «Торпедо»

Московское «Торпедо» усилилось Дамьеном Ле Таллеком, этот футболист ранее выступал в «Мордовии», и потому Юрий Сёмин, в прошлом тренировавший саранский клуб, хорошо его знает. Он прокомментировал новое приобретение автозаводцев. Семин положительно охарактеризовал футболиста, выразив надежду на то, что тот не растерял своих лучших качеств.

- Если это будет Дамьен, который был у меня в Саранске, «Торпедо» он определенно поможет. Волевой и очень работоспособный парень, который выполнял хороший объем. Думаю, за эти годы он стал значительно опытнее, поэтому для «Торпедо» это хорошее приобретение, - цитирует слова Сёмина «РИА Новости».