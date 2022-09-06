Спортивный директор «Ростова» остроумно прокомментировал успехи команды

В заключительном матче восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Торпедо» уступило в формально домашнем матче в Химках «Ростову», пропустив с пенальти на последних секундах игры. Этот успех стал для команды уже четвертым в сезоне, еще четыре раза ростовчане сыграли вничью, и пока что еще не проигрывали.

Спортивного директора клуба Алексея Рыскина спросили о том, как он оценивает старт сезона, задав буквально следующий вопрос «У вас 16 очков, как оцените старт сезона».

- Это лучше, чем 15 очков, - остроумно ответил Рыскин, слова которого цитирует издание «Спорт-экспресс».