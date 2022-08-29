Рязанцев считает, что уровень РПЛ сильно упал в сравнении с 2010 годом

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев сравнил нынешний уровень РПЛ с тем, каким он был 12 лет назад.

«Сильно ли упал уровень РПЛ, если сравнивать с годами расцвета в 2010-е? Сами как думаете? Конечно, сильно. Я же не могу это изменить. Это наша действительность. Работать надо, чего грустить то?», — цитирует Рязанцева «Чемпионат».

Напомним, что в период с 2006 по 2013 год Рязанцев выступал за «Рубин», с которым дважды выиграл чемпионат России и Кубок страны. После казанского клуба в карьере футболиста были «Зенит» и «Химки». С лета 2019 года полузащитник выступает за «Торпедо», сейчас Рязанцеву 35 лет.