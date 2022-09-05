Карпин поставил на место ретивого фотографа из «Торпедо»

В последнем матче восьмого тура российской Премьер-лиги «Ростов» в драматичном матче одолел «Торпедо», забив гол с пенальти в добавленное арбитром время.

После игры наставник «Ростова» и российской сборной Валерий Карпин, как водится, решил дать пресс-конференцию, но ее привычный ход внезапно сорвало появление некоего репортера со стороны автозаводцев, который попытался упрекнуть Карпина в нечестной победе - засудил, мол, наших судья.

Но наставник «Ростова» сам за словом в карман не лезет...

- Это кто? Что за человек? Фотограф? А чё вы здесь делаете? Фотограф – фотографируйте, - пригвоздил возмутителя спокойствия к стенке своим ответом Карпин.