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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин поставил на место ретивого фотографа из «Торпедо»

 
05 Сентября 2022 • 23:17 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Ростов
окончен

В последнем матче восьмого тура российской Премьер-лиги «Ростов» в драматичном матче одолел «Торпедо», забив гол с пенальти в добавленное арбитром время.

После игры наставник «Ростова» и российской сборной Валерий Карпин, как водится, решил дать пресс-конференцию, но ее привычный ход внезапно сорвало появление некоего репортера со стороны автозаводцев, который попытался упрекнуть Карпина в нечестной победе - засудил, мол, наших судья.

Но наставник «Ростова» сам за словом в карман не лезет...

- Это кто? Что за человек? Фотограф? А чё вы здесь делаете? Фотограф – фотографируйте, - пригвоздил возмутителя спокойствия к стенке своим ответом Карпин. 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ростов Валерий Карпин
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окончен Торпедо Москва 0:1 Ростов
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