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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Прогноз на матч «Торпедо» - «Ростов» от Бубнова

 
05 Сентября 2022 • 11:31 Комментировать
Торпедо Москва
...
Ростов
Через 7 ч. 17 мин.

В заключительном матче восьмого тура Российской премьер-лиги московское «Торпедо» на своем поле примет «Ростов». Своими ожиданиями от этого матча поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«0:2. «Ростов» должен спокойно забирать три очка. Команда Карпина еще ни разу не проиграла и вряд ли ощутит вкус поражения в игре с «Торпедо», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч пройдет в Москве сегодня, 5 сентября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этим матчем «Торпедо» занимает предпоследнее место в таблице РПЛ, а «Ростов» располагается на седьмой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ростов Александр Бубнов
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ТОРПЕДО МОСКВА РОСТОВ
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05.09  20:00 Торпедо Москва ... Ростов
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