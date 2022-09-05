Прогноз на матч «Торпедо» - «Ростов» от Бубнова

В заключительном матче восьмого тура Российской премьер-лиги московское «Торпедо» на своем поле примет «Ростов». Своими ожиданиями от этого матча поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«0:2. «Ростов» должен спокойно забирать три очка. Команда Карпина еще ни разу не проиграла и вряд ли ощутит вкус поражения в игре с «Торпедо», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч пройдет в Москве сегодня, 5 сентября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этим матчем «Торпедо» занимает предпоследнее место в таблице РПЛ, а «Ростов» располагается на седьмой строчке.