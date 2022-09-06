​Арбитра Мешкова могут наказать

Очередной судейский скандал в России подарил понедельничный матч между «Торпедо» и «Ростовом». Согласно данным инсайдера Ивана Карпова, ЭСК РФС признала, что одиннадцатиметровый удар в ворота московской команды был назначен Яном Бобровским ошибочно.

Тот же телеграм-канал «Инсайды от Карпа» рассказывает о том, что Виталию Мешкову грозит дисквалификация на срок от трёх до четырёх матчей. Он работал на игре как ВАР и не указал Яну Бобровскому на его ошибку с пенальти.

Напомним, что «Ростов» забил пенальти только с третьей попытки, поскольку вратарь Егор Бабурин дважды до удара покидал линию ворот обеими ногами, нарушая правила.

«Ростов» обыграл «Торпедо» со счётом 1:0 как раз благодаря пенальти в концовке.