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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Арбитра Мешкова могут наказать

 
06 Сентября 2022 • 19:11 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Ростов
окончен

Очередной судейский скандал в России подарил понедельничный матч между «Торпедо» и «Ростовом». Согласно данным инсайдера Ивана Карпова, ЭСК РФС признала, что одиннадцатиметровый удар в ворота московской команды был назначен Яном Бобровским ошибочно.

Тот же телеграм-канал «Инсайды от Карпа» рассказывает о том, что Виталию Мешкову грозит дисквалификация на срок от трёх до четырёх матчей. Он работал на игре как ВАР и не указал Яну Бобровскому на его ошибку с пенальти.

Напомним, что «Ростов» забил пенальти только с третьей попытки, поскольку вратарь Егор Бабурин дважды до удара покидал линию ворот обеими ногами, нарушая правила.

«Ростов» обыграл «Торпедо» со счётом 1:0 как раз благодаря пенальти в концовке.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ростов Виталий Мешков
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