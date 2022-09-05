Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» в скандальном матче с тремя пенальти одолел московское «Торпедо»

 
05 Сентября 2022 • 22:07 Комментировать (2)
Торпедо Москва
0:1
Ростов
окончен

«Ростов» Валерия Карпина, пробив в одном матче три пенальти, сумел одолеть «Торпедо» со счетом 1:0. Причем две первых попытки, с которыми справился вратарь, не были засчитаны, а вот третий удар был исполнен по правилам. Он и принес победу южанам в концовке встречи.

Протокол игры  
Торпедо Москва0:1Ростов
  90'Осипенко Максим (0:1)
Бабурин Егор  90'Кожемякин Олег  90'Нетфуллин РавильКутепов Илья  90'Смольников Игорь  11'Самсонов Артём Владимирович  90'Рейхмен Богдан  19' 56' (Турищев Максим ( 56') Енин Иван  59' 81' (Ле Таллек Дамьен ( 81') Лебеденко Игорь  44' 56' (Померко Алексей ( 56') Эркинов Хожимат  13'Караев Давид 87' (Коста Марк ( 87')
Запасные: Рязанцев АлександрСултонов МухаммадПрошкин ЕгорГлойдман НикитаДовбня Александр
Песьяков СергейТерентьев Денис 16' (Чернов Евгений ( 16') Мелёхин ВикторОсипенко МаксимСильянов АлександрЩетинин Кирилл 69' (Нтумба Муамба Артём ( 69') Глебов ДанилУткин ДаниилПолоз Дмитрий 46' (Миронов Алексей ( 46') Комличенко НиколайТугарев Роман 69' (Голенков Егор ( 69')
Запасные: Прохин ДанилаЛангович АндрейЦулая МихаилМедведев НикитаПоярков НиколайМухин АлександрМельников СтепанСелява Александр
05 сентября. Стадион "Стадион им. Эдуарда Стрельцова" (Москва).

Видео

Гол Комличенко отменен из-за офсайда (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Гол Комличенко отменен из-за офсайда (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Сэйв Бабурина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Сэйв Бабурина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол с пенальти Максима Осипенко (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол с пенальти Максима Осипенко (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

«Торпедо» начало сезон с домашнего поражения в матче против «Химок» (1:3). После этого столичный клуб проиграл еще одну встречу. На этот раз неудача случилась в игре с «Оренбургом» (0:1). После этого в отставку был отправлен наставник клуба – Александр Бородюк, а также президент и генеральный директор команды, которую вскоре возглавил Николай Савичев, ранее работавший с молодежью. Стоит отметить, что новый специалист дебютировал не лучшим образом. Его клуб проиграл «Зениту» (0:2), «Краснодару» (1:4) и уступил в Кубке России ЦСКА (0:2). После семи туров национального первенства торпедовцы идет на 15-м месте, имея в своем активе 1 балл.

«Ростов» Валерия Карпина стартовал в августе с победы над «Оренбургом», которого одолел со счетом 2:1. В следующем матче команда смогла переиграть в гостях «Пари НН», перестреляв оппонента в очной схватке (4:3). Серия южан из побед прервалась двумя ничейными исходами. Сначала команда сыграла вничью с «Сочи», после чего дончане ушли от поражения в компенсированное время, а потому и с ЦСКА (0:0). В рамках матча Кубка России ростовчане были сильнее «Динамо» - 2:0 за счет дубля Голенкова.

Встреча в Москве началась с солидного контроля мяча в исполнении «Торпедо», которое хотело добыть свою первую в сезоне победу за счет выразительным фланговых атак, которые могли застать врасплох соперника. Страсти на поле закипали с первых минут встречи, и Смольников и Бобровский за фолы разного характера успели получить в свой пассив по карточке желтого цвета. Терентьев же за стык с игроком «Торпедо» получил повреждение, и уже на 16-й минуте встречи был заменен на Евгения Чернова.

Ближе к середине первого тайма гости создали опасный момент у ворот соперника. После подачи от углового флага в исполнении Уткина мяч прилетел в центр, откуда после неудачного выноса защитника пробил Осипенко, махнув с 4-5 метров мимо ворот, будучи в идеальной для удара позиции. Не успели отдышаться команды, как на 19-й минуте игры Богдан Рейхмен заехал по ноге сопернику, получив в свой пассив очередной «горчичник». Дело пахло жареным.

Правда, вопреки прогнозам, встреча успокоилась, и темп игры стал не столь стремительным. Следующего опасного эпизода фанатам пришлось ждать до 43-й минуте матча. Уткин снова отдавал передачу на Николая Комличенко с фланга, и тот в падении с правого края штрафной нанес выстрел. Мяч полетел чуть выше перекладины, хотя казалось, что сфера летит уже в цель. Карточкой желтого цвета для Лебеденко был завершен первый тайм матча в Москве.

В перерыве Валерий Карпин снял с игры Дмитрия Полоза, вместо которого выпустил Алексея Миронова. И практически сразу во втором тайме ростовчане смогли забить гол, который, правда, был отменен из-за офсайда у игроков группы атаки «Ростова». Вскоре уже Песьякову пришлось вступать в игру и спасать свой коллектив от неприятностей. После выхода Эркинова на ворота успел он среагировать на выстрел и в красивом стиле, в броске спас свою команду, сохранив на табло ничейный счет.

По ходу второго тайма Иван Енин получил карточку желтого цвета за фол против соперника, а на поле у команд появились Нтумба, Голенков, Ле Таллек и Коста. Первый, кстати, даже успел за 10 минут до конца матча пробить над перекладиной, имея опасный момент у ворот соперника.

Уже в компенсированное ко второму тайму время рефери после фола Кожемякина против Комличенко назначил 11-метровый удар, за что игрок «Торпедо» получил желтую карточку. К мячу подошел Голенков и пробил в левый угол. Бабурин угадал направление удара и отбил снаряд в сторону, но рефери увидел, что Егор раньше времени вышел из рамки, потребовав повторить удар.

Исполнять пенальти повторно подошел уже Комличенко, который пробил по центру, но и тут Бабурин угадал направление полета снаряда. Правда, арбитр вновь увидел нарушение со стороны вратаря, заранее выдвинувшегося из рамки. За нервы получил карточки Самсонов и сам Бабурин, а кто-то из тренерского штаба «Торпедо» был удален за гневные пожелания арбитру. Пока трибуны нелицеприятно высказывались о главном арбитре встречи, исполнять пенальти в третий раз подошел Осипенко, который реализовал свой шанс, отправив мяч в левую «девятку». 1:0, «Ростов» набирает тяжелые три очка в Москве.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ростов Валерий Карпин Чемпионат России РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
05 Сентября 2022 в 22:16
блин, ну видео нормально будет работать или нет? что первое включаешь, что второе - одно и то же....
zurukukkkk
05 Сентября 2022 в 22:14
а шо,так можно было???!!!???
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Торпедо Москва 0:1 Ростов
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Сентября
22:46 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» усилится игроком из Португалии
22:34 · Россия. Премьер-лига
«По-бразильски» - Малком похвалил гол Андрея Мостового
22:25 · Россия. Премьер-лига
Как «Ростов» трижды бил пенальти в матче с «Торпедо» - видео 1 видео
22:20 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев не считает, что «Зенит» легко завоюет титул
22:00 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Не скажу, что ставка на немцев в «Локомотиве» не оправдалась» эксклюзив
20:51 · Россия. Премьер-лига
Шалимов раскритиковал «Зенит» за игру против «Спартака»
20:48 · Россия. Премьер-лига
«Что-то бразильское»: Малком оценил гол Мостового
20:32 · Россия. Премьер-лига
Трошечкин оценил уровень судейства в чемпионате России
20:32 · Россия. Премьер-лига
​Инсайдер опроверг возможное увольнение Цорна из «Локомотива»
20:28 · Россия. Премьер-лига
​Цорна наверняка уволят из «Локомотива» - источник
20:22 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал о шансах московского «Спартак» на победу в чемпионате
19:59 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Полной акклиматизации нет, но я думаю, из жары в холод легче»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Савичев: «Ле Таллек в обойме, просто сегодня он не в старте»
19:37 · Россия. Премьер-лига
​В ЦСКА объяснили, почему Мухин был отзаявлен
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
Все новости
Рекомендуем