«Торпедо» проявляет интерес к Марку Косте

«Торпедо» проявляет интерес к венгерскому нападающему Марку Косте, сообщает «Матч ТВ».

В настоящий момент, 25-летний футболист находится в статусе свободного агента. Последним клубом Косты был корейский «Ульсан Хендэ», который он покинул в июле нынешнего года.

В текущем году венгр провёл за свою бывшую команду семь матчей, отметившись в них тремя забитыми голами.

После семи туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Торпедо» занимает предпоследнюю 15-ю строчку в турнирной таблице с одним очком в своём активе. Следующий матч «автозаводцев» запланирован на 5 сентября, когда подопечные Николая Савичева примут на своём поле «Ростов». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.