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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший судья подтвердил правильность действий арбитра матча «Торпедо» - «Ростов»

 
06 Сентября 2022 • 05:46 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Ростов
окончен

В заключительном матче восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Торпедо» уступило в формально домашнем матче в Химках «Ростову», пропустив с пенальти на последних секундах игры.

При этом арбитр матча Ян Бобровский заставил перебить одиннадцатиметровый удар, сочтя, что вратарь автозаводцев Егор Бабурин слишком далеко отходил от линии ворот при исполнении, пытаясь сократить угол удара. Экс-арбитр Игорь Федотов считает, что Бобровский поступил правильно в этой ситуации, несмотря на сильное давление.

- 90+ минута, «Торпедо» — «Ростов». По 11-метровым всё норм. Вратарь дважды выходил с линии ворот до момента удара. Правильное решение: перебить + жёлтая карточка, - написал в своем телеграм-канале Федотов.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ростов Ян Бобровский Игорь Федотов
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