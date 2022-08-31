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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Торпедо» усилится черногорским защитником Рогановичем

 
31 Августа 2022 • 13:53 Комментировать
Торпедо Москва
...
Ростов
05.09 20:00

Защитник сербского клуба «Чукарички» Боян Роганович в ближайшее время подпишет контракт с «Торпедо», сообщает «Спорт-Экспресс».

Действующее соглашение 21-летнего черногорца с его нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Роганович провёл в составе сербской команды 10 матчей, отметившись в них четырьмя результативными передачами.

После семи туров нынешнего розыгрыша РПЛ «автозаводцы» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч москвичи проведут 5 сентября против «Ростова». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Чукарички Трансферы футбола - лето 2022 Боян Роганович
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ТОРПЕДО МОСКВА РОСТОВ
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